На жителя Купянска произошло разбойное нападение, подозреваемый задержан

4 января в Купянске в полицию поступило сообщение от 25-летнего мужчины о разбойном нападении на него. Заявитель рассказал, что ночью у супермаркета неизвестный мужчина, угрожая применением предмета, внешне похожего на пистолет, завладел его мобильным телефоном.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские внесли информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и начали розыскные мероприятия.

В результате в течение часа личность нападавшего была установлена и его задержали. Злоумышленником оказался 28-летний житель Купянска. У правонарушителя изъят предмет, похожий на пистолет, и патроны, которые правоохранители направили на экспертное исследование.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.