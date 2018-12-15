На Житомирщине разбился истребитель: пилот погиб

В Житомирской области на военном аэродроме "Озерное" при заходе на посадку разбился истребитель Су-27.
Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в пресс-службе Генерального штаба Украины.
По информации военных, самолет Су-27 выполнял плановый полет, это не были военные учения. Также в пресс-службе Генштаба уточнили, что модель самолета Су-27 одноместная, то есть пилот был единственным на борту. Сейчас на месте проводятся следственные действия, предварительные версии инцидента будут позже.
"Пока говорить рано, ведь инцидент произошел в 15:00. Сейчас проводится следствие. Мы выражаем соболезнования семье пилота", - сказали в пресс-службе Генштаба Украины.