На Житомирщине разбился истребитель: пилот погиб

15 декабря 2018 г. 17:34
Источник: УНН
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В Житомирской области на военном аэродроме "Озерное" при заходе на посадку разбился истребитель Су-27.
 
Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в пресс-службе Генерального штаба Украины.
 
По информации военных, самолет Су-27 выполнял плановый полет, это не были военные учения. Также в пресс-службе Генштаба уточнили, что модель самолета Су-27 одноместная, то есть пилот был единственным на борту. Сейчас на месте проводятся следственные действия, предварительные версии инцидента будут позже.
 
"Пока говорить рано, ведь инцидент произошел в 15:00. Сейчас проводится следствие. Мы выражаем соболезнования семье пилота", - сказали в пресс-службе Генштаба Украины.
 

 

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