На Журавлевке из-за короткого замыкания произошел пожар в частном домовладении

16 августа 2020 г. 10:40
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В Киевском районе Харькова из-за неисправной электропроводки произошел пожар в частном домовладении.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 15 августа в 13:16 спасателям поступил вызов на пожар в частном домовладении на ул. Лазьковка-Лужок, 5б, на территории которого горела крыша бани.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составила 30 кв. м.

В 14:00 бойцы ГСЧС локализовали его, а в 14:36 ​​ окончательно ликвидировали.

Пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.

 

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