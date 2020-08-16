На Журавлевке из-за короткого замыкания произошел пожар в частном домовладении

В Киевском районе Харькова из-за неисправной электропроводки произошел пожар в частном домовладении.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, 15 августа в 13:16 спасателям поступил вызов на пожар в частном домовладении на ул. Лазьковка-Лужок, 5б, на территории которого горела крыша бани.
На момент прибытия спасателей площадь пожара составила 30 кв. м.
В 14:00 бойцы ГСЧС локализовали его, а в 14:36 окончательно ликвидировали.
Пострадавших в результате происшествия нет.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.