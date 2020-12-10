На Журавлевке ночью сгорели два автомобиля

10 декабря 2020 г. 12:25
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В Киевском районе Харькова сегодня ночью горели автомобили.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 10 декабря, в 2:19 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре напротив дома № 11 на ул. Клеменова Дача. Там горели сразу 2 автомобиля «Infiniti FX-37», 2011 года выпуска и Toyota Land Cruiser 200, в 2014 года выпуска.

На момент прибытия пожарных общая площадь возгорания составляла 10 кв.м.

Огонь спасателям удалось локализовать в 02:45 и ликвидировать в 03:20.

Пострадавших нет.

Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

 

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