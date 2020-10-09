На Журавлевке в гараже сгорел автомобиль, его хозяин попал в больницу с ожогами

На улице Азовской в Киевском районе Харькова накануне днем загорелся автомобиль, стоявший в гараже.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 8 октября в 12:45 на номер «101» поступило сообщение о загоревшемся в гараже частного домовладения по ул. Азовской, 57 автомобиле «ВАЗ-2105».

На момент прибытия спасателей в гараже горел автомобиль на площади около 5 кв.м.

Во время пожара получил ожоги рук и лица 43-летний хозяин домовладения, который в одиночку пытался выкатить автомобиль из гаража.

Пострадавшего госпитализировали в ожоговый центр 4-ой харьковской больницы скорой и неотложной помощи.

В 13:05 пожар был полностью ликвидирован спасателями.

Причину и ущерб от него устанавливают.