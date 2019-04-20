На Журавлевском водохранилище утонул ребенок - соцсети

Сегодня, 20 апреля, на Журавлевке в водохранилище возле Гидропарка утонул ребенок.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По их информации, трое детей возрастом 8-10 лет гуляли на дамбе, когда один из них скатился вниз по бетонному склону и упал в воду.

Как рассказывают свидетели, в момент ЧП неподалеку сидел рыбак, для помощи он пытался подать мальчику удочку, но вытащить его не смог - ребенок утонул.

На место приехали спасатели ГСЧС и полицейские и достали тело ребенка из воды.

Отмечается, что рыбак ушел еще до их приезда, сейчас его сейчас разыскивают правоохранители.