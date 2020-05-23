Нацкорпус забросал офис Медведчука петардами и дымовыми шашками

Киевский офис главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука забросали петардами и дымовыми шашками. Акцию протеста устроили члены "Национального корпуса".

Нацкорпус требует от Министерства юстиции обратиться с иском в суд по факту совершения партией "ОПЗЖ" государственной измены и требует от Службы безопасности Украины начать производство против руководителей партии.

По данным ряда Telegram-каналов, полиции удалось задержать двоих протестующих. Остальным удалось убежать. На видеозаписи с места происшествия видны клубы дыма и людей, которые выкрикивают лозунги. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате инцидента, пока неизвестно.