Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко прокомментировал обстрел консульства Азербайджана в Харькове и сказал, что Нацполиция берет под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

«Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлени, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства. Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, в терпимости и толерантного отношения друг к другу», - отметил Игорь Клименко.

Сегодня ночью в полицию Харьковской области поступило сообщение о том, что здание Почетного консульства Азербайджанской Республики обстреляли неизвестные. Сейчас продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, это - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.