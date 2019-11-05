Над 7-летней девочкой надругался родной дядя

05 ноября 2019 г. 11:06
1 просмотр

4 ноября в дежурную часть отдела полиции обратилась 28-летняя жительница поселка Безлюдовка, которая сообщила, что родной брат совершил в отношении ее 7-летней дочери развратные действия, об этом сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области. 

На место происшествия немедленно выехало руководство отдела и следственно-оперативная группа.

По месту жительства заявительницы полицейские задержали 37-летнего мужчину, который год назад освободился из мест лишения свободы, а последние несколько недель жил у сестры.

Во время досудебного расследования следователи установили, что вечером женщина уложила девочку и 3-летнего сына спать и ненадолго ушла из дома. Когда заявительница вернулась, то увидела, что ее брат лежит у детей в постели полуобнаженным и прикасается к девочке. Женщина сразу вызвала полицию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Следственные действия продолжаются. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.