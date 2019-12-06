"Надежды найти живых нет" – в одесском колледже спасатели проверили все уцелевшие помещения

Под завалами одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел страшный пожар, вероятнее всего, уже нет живых людей.

Об этом заявил заместитель начальника ГУ ГСЧС Александр Крицкий.

"Надежды, что в здании остаются те, что выжили, нет. Все помещения, которые не пострадали от огня, обследованы. Людей там нет", - сказал он.

По словам Крицкого, раньше были надежды, что люди могли успеть спрятаться в подвале, который уцелел во время пожара. Однако из одной части подвала уже откачали 80 кубов воды, и никого там не нашли.

Сейчас спасатели продолжают поисковые работы.

Напомним, утром 4 декабря, в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Огонь вспыхнул на третьем этаже здания и быстро распространился на 2000 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали около 40 человек. В результате пожара пострадали 27 человек, один человек погиб. Медики борются за жизнь двух людей, которые в крайне тяжелом состоянии.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов рассказал, что после трагедии во дворе колледжа общался с родителями. Они якобы рассказали, что в помещении не было отопления, поэтому, возможно, там пользовались обогревателями.