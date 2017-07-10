Налетчик на кредитные союзы задержан полицией

10 июля 2017 г. 17:55
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Разбойником, который нападал на кредитные учреждения, оказался 25 летний парень. По данным полиции, география его незаконного промысла была достаточно широка - точки выдачи кредитов в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях. После своих налетов парень прятался в Донецкой области, в Славянске. Там его и задержали полицейские.

 

Анатолий Дмитриев, нач. ГУ НП в Харьковской обл.

 

 

Підозрюваний, погрожуючи пистолетом або ножем відбирав гроші. Загальний збиток більше 78 тисяч. Наразі нападник затримані в порядку статті 208.

 

По данным правоохранителей,  нападения подозреваемый осуществлял с мая текущего года. Какие точки именно он ограбил в Харькове, правоохранители не уточняют, но в этот период происходили налеты, в частности в Киевском районе. Кроме того, говорят в полиции, подозреваемого проверяют на причастность к нападениям на другие кредитные союзы как в другое время, так и в других областях. Если вина его будет доказана, то по статье "разбой" задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

Видео: 

Razboynik Nikolaeva avi

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