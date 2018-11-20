Нападение медведя на женщину в Старом Салтове: правоохранители и представители базы отдыха рассказали подробности

Нападение медведя на женщину произошло на территории базы отдыха в поселке Старый Салтов. По предварительной информации, рассказали в полиции, жительница села Хотомля убирала территорию частного зоопарка и не заперла клетку с животным. Уже через несколько минут на неё набросился косолапый хищник. Пострадавшую доставили в больницу с переломом бедра и рваной раной ноги. Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет. Правоохранители говорят, женщину пока не допрашивали, ждут разрешения медиков.

Сергей Човпан, начальник Волчанского ОП в Харьковской области:

Поки лікарі не допускають до неї, в подальшому буде встанволено всі обставини події, буде проведено повне розслідування і прийнято рішення згідно чинного законодавства. Відомості щодо обставин даної події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано дану подію за частиною 1 статті 122, тобто умисні середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Несколько сотрудников базы, подчеркивают в районном отделении полиции, отказались от пояснений о том, каким образом женщина оказалась возле частного зооуголка. Теперь это пытаются установить правоохранители. Юрист базы отдыха Олег Михайлов говорит, в данный момент выясняют была ли женщина наемной сотрудницей или же заменила кого-то из работников, предварительно договорившись. Любую причастность к зверинцу на базе отрицают и уверяют, что животными занимались волонтеры.

Олег Михайлов, юрист базы отдыха:



Каким-то образом эти звери должны быть куда-то перемещены, на сегодняшний момент еще непонятно куда, потому что собственник отсутствует. Собственник - обещственная организация, ну, они об этом заявляют так. Но мы не знаем ни названия, ни этих активистов. время от времени они появляются, привозят еду, добавляют животных, фотографируют их и так далее. Мы не видели ни разу, чтобы они коммерческой деятельностью занимались, чтобы что-то с животными происходило, чтобы их оттуда удаляли.

Нападение животного в частном зоопарке. который находится на территории базы отдыха в поселке Старый Салтов происходит уже не впервые. Три года назад, в марте 2015-го, в зверинце на 25-летнюю уборщицу, которая чистила клетку и не изолировала хищника, набросился черный ягуар. Женщина получила рваные раны головы, также врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Однако, отмечают в полиции, потерпевшая вскоре заявила. что претензий после инцидента ни к кому не имеет.