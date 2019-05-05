Нападение на черкасского журналиста: полиция переквалифицировала уголовное дело

05 мая 2019 г. 16:04
Источник: УНИАН

Уголовное производство о жестоком избиении в Черкассах журналиста Вадима Комарова переквалифицировали на "покушение на убийство" Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Переквалифицировали с "умышленных тяжких телесных" на "покушение на убийство". Сейчас мы пытаемся установить личность нападавшего", - сказал он.

Тракало добавил, что полиция просит всех граждан, которые могли быть очевидцами нападения на журналиста, предоставить правоохранителям информацию для раскрытия преступления.

Напомним, 4 мая депутат Черкасского горсовета Александр Радуцкий в Facebook сообщил, что в городе жестоко избили журналиста Комарова. Его прооперировали, и после операции мужчина находится в коме.

 

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