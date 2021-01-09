Нападение на Капитолий: дела более 50 участников передали в суд

В американские суды поступили дела в отношении более 50 человек, участвовавших в нападении на Конгресс США 6 января 2021 года. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Министерство юстиции США.

"Федеральный суд округа Колумбия рассматривает обвинения в отношении 13 человек, участвовавших в нападении на Конгресс США 6 января 2021 года. Дела еще около 40 человек сейчас рассматривает Высший суд округа Колумбия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвинения включают незаконное проникновение в Капитолий, в том числе с оружием, нарушение комендантского часа и ряд других статей.

И. о. прокурора США Майкл Шервин назвал нападение на здание Капитолия США атакой на один из ключевых институтов страны.

"Наше ведомство в сотрудничестве с другими правоохранительными органами оперативно задействует все ресурсы для выявления, ареста и начала судебного преследования лиц, которые принимали участие в преступных действиях в здании Капитолия США", - подчеркнул он.

Ранее ФБР объявило награду в 50 тыс. долларов за информацию о людях, пронесших взрывные устройства на территорию Конгресса США. В полиции Вашингтона заявили, что получили около 17 тысяч сообщений от граждан, считающих, что располагают информацией об участниках нападения на Капитолий.

Как сообщалось, 6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Дональда Трампа, ворвавшихся в здание. В результате столкновений погибли пять человек. Полиция задержала 52 участников беспорядков. После освобождения Капитолия от сторонников Трампа Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах.