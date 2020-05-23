Нападение на офис Медведчука: возбуждено уголовное дело

23 мая 2020 г. 17:27
Источник: РБК-Украина
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Правоохранители возбудили уголовное производство по факту сегодняшних столкновений под офисом главы партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука в Киеве. Действиям каждого правонарушителя предоставят правовую оценку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По данным полиции, из-за столкновений под офисом лидера "ОПЗЖ" Медведчука на улице Большой Васильковской было возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет.

Напомним, сегодня, 23 мая, в Киеве офис Медведчука забросали дымовыми шашками и петардами. В полиции сообщили о задержании 17 человек, которые принимали участие в беспорядках.

 

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