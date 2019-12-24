Нападение на полицейского: заведено уголовное дело

24 декабря 2019 г. 15:00
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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мужчина, напавший на полицейского с ножом, задержан, на него заведено уголовное дело. 

Злоумышленник, который нанес серьезное ранение правоохранителю, когда тот обменял заложницу на себя, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Событие квалифицированно ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция которых предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы

В производстве выполняются необходимые следственные действия, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы и тому подобное. Ход расследования контролируется прокуратурой.

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