Нападение на полицейского: заведено уголовное дело

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мужчина, напавший на полицейского с ножом, задержан, на него заведено уголовное дело.

Злоумышленник, который нанес серьезное ранение правоохранителю, когда тот обменял заложницу на себя, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Событие квалифицированно ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция которых предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы

В производстве выполняются необходимые следственные действия, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы и тому подобное. Ход расследования контролируется прокуратурой.