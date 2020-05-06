Нападение на продавщицу киоска: преступнику грозит до 15 лет заключения

06 мая 2020 г. 13:05
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Харьковские правоохранители задержали злоумышленника, который напал на продавщицу киоска в Индустриальном районе. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Напомним, 3 мая около 15:40 на проспекте Александровском неизвестный ударил продавщицу киоска ножом в лицо и живот, забрал деньги и скрылся. 49-летняя пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Женщина до сих пор не пришла в себя. 

По словам начальника Индустриального отдела полиции Андрея Грязева, сопротивляться продавщица не могла - злоумышленник сразу, как только зашел, нанес ей два ножевых ранения и вырвал деньги из кармана фартука. 5 мая сотрудники Индустриального отдела полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Вещественные доказательства - нож и 1500 гривен, полицейские изъяли по месту жительства правонарушителя.

Мужчина признался в содеянном. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
 
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленника.

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