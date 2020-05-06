Нападение на продавщицу киоска: преступнику грозит до 15 лет заключения

Харьковские правоохранители задержали злоумышленника, который напал на продавщицу киоска в Индустриальном районе. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
Напомним, 3 мая около 15:40 на проспекте Александровском неизвестный ударил продавщицу киоска ножом в лицо и живот, забрал деньги и скрылся. 49-летняя пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Женщина до сих пор не пришла в себя.
По словам начальника Индустриального отдела полиции Андрея Грязева, сопротивляться продавщица не могла - злоумышленник сразу, как только зашел, нанес ей два ножевых ранения и вырвал деньги из кармана фартука. 5 мая сотрудники Индустриального отдела полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Вещественные доказательства - нож и 1500 гривен, полицейские изъяли по месту жительства правонарушителя.