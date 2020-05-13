Нападение на врача и фельдшера "скорой": хулиган отделался штрафом

В Харькове Орджоникидзевский районный суд вынес приговор мужчине, который напал на бригаду "скорой". Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

Напомним, 9 марта пьяная компания вызвала скорую помощь своему товарищу, потерявшему сознание. После того, как врач с фельдшером осмотрели пострадавшего, их обвинили в краже телефона и избили. Медики успели нажать тревожную кнопку. На место происшествия приехали полицейские и нашли "пропавший" мобильный у одного из участников нападения, который бил врача и фельдшера.

В ходе разбирательства харьковчанин полностью признал свою вину. Суд приговорил его к выплате штрафа в 8500 гривен. На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.