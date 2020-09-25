Нападение со стрельбой на женщину и угон авто на проспекте Науки: подробности от полиции

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на женщину в центре Харькова, которое произошло сегодня днем на проспекте Науки возле здания «Укрсиббанка».

Как сообщалось, неизвестные подстрелили женщину и угнали автомобиль BMW Х5 с номерным знаком АХ0770КА.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о звуках выстрелов возле станции метро «Научная» поступила в полицию около 13:05.

На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, работники оперативных подразделений, передвижная криминалистическая лаборатория.

Предварительно установлено, что неизвестные совершили нападение на женщину, ранили ее из неустановленного оружия и скрылись на автомобиле потерпевшей. Женщина получила ранения руки. Сейчас она доставлена ​​в больницу.

Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле «BMW», принадлежащем женщине.

Для розыска и задержания злоумышленников в городе введена в действие полицейская операция «Сирена».

Через некоторое время автомобиль потерпевшей был найден на улице Минской.

Возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство. отметили в полиции.

Сейчас правоохранители разыскивают нападавших.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета Шевченковского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства преступления полицейские устанавливают.