Нападение на журналистов на Алексеевке: полиция открыла уголовные производства

07 января 2021 г. 16:45
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В Харькове полицейские расследуют нападение на журналистов в ходе конфликта в Шевченковском районе.

По данному факту открыты уголовные производства, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, журналист информационного агентства вместе со своим коллегой прибыли к руководителям одного из предприятий на улице Ахсарова - для освещения вопроса ремонта трассы. Сотрудник организации их не пропустил в помещение и стал препятствовать проведению видеосъемки.

6 января около 12:00 с соответствующим заявлением в полицию обратился журналист информационного агентства.

Также со встречным заявлением в полицию обратился представитель организации. Мужчина отметил, что два человека пытались пройти в помещение предприятия и повреждали турникеты.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

 

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