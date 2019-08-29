 

Нападение на журналистов под Харьковом: задержаны 49 человек

29 августа 2019 г. 9:56
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Как сообщалось, по факту нападения на съемочную группу одного из телеканалов, которое произошло вчера, 28 августа, в лесничестве под Золочевым, открыто уголовное производство. 

Как уточнили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские задержали 49 предполагаемых участников конфликта. Все задержанные были доставлены в территориальные отделы полиции.

Напомним, 28 августа, около 12:55 в полицию поступило сообщение о нападении на съемочную группу телеканала 112 Украина, которая снимала сюжет о хищениях древесины на Харьковщине.

Во время съемок видеосюжета между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник конфликт. 

Путем применения силы охранники препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту.

На место происшествия выехали сотрудники Золочевского и Дергачевского отделов полиции. Также на помощь им прибыли силы спецназа.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ст. 293 (групповых нарушений общественного порядка), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) и ч.1 ст. 347-1 (умышленное уничтожено или повреждения имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины. За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.  

Также в полиции отметили, что по факту возможного ненадлежащего отношения к выполнению служебных обязанностей работниками полиции, которые первыми прибыли на место происшествия, руководством ГУНП в Харьковской области назначена служебная проверка. Ее результаты будут доведены до общественности.

 

Видео: 

На Харківщині за фактом нападу на знімальну групу відкрито кримінальне провадження

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