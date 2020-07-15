Нападение на журналистов, самоубийство женщины и гибель её сына. В полиции рассказали о расследовании резонасных дел

Это кадры видео, которое накануне сняли представители СМИ в Новобаварском районе. Журналисты и операторы приехали на место трагедии, чтобы подготовить материал для новостей - о самоубийстве женщины и убийстве ее ребенка. К работникам СМИ вышел агрессивный человек, который сначала начал угрожать журналистам и оператором, а затем перешел к более решительным действиям. Бросал в людей камни, пытался выбить из рук камеры, повредил автомобиль, в котором находился оператор и забрал рабочее оборудование. Оператор Новостей АТН, Владислав Самойлов, рассказывает, во двор частного дома, где произошло убийство, не заходили, работали на улице. После всего, что произошло, вызвали полицию. Вернуть штатив, который забрали у представителей СМИ, не получилось даже после прибытия на место правоохранителей.

Владислав Самойлов, оператор Телекомпании "АТН":

В двір ми не заходили, ми вранці приїхали на зйомку. Ми думали, що буде все, як завжди, опитаємо сусідів, знімемо зовнішній план вулиці і спокійно поїдемо. Але недекватний чоловік вибіг, почав багатьом знімальним группам погрожувати. Чоловік мені крикнув, що "хочешь забрать свою железну биту?", а ему в ответ говорю: "это не бита, это штатив". На цьому закінчився діалог.

Мужчину, который забрал рабочее оборудование не задержали, более того, рассказывают работники СМИ, сначала полицейские предположили, что журналисты сами спровоцировали нападение своими действиями. Однако впоследствии в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области сообщили - о нападении и исчезновения оборудования открыты уголовные производства.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:

Закон журналісти точно не порушували. Ну, а ми порушили і стосовно статті 171-ї, частина 1, бо заважав брат покійної професійної діяльності журналістів. Тому в рамках статті буде розслідуватися це кримінальне провадження. А стосовно штативу - внесли "крадіжку", будемо з'ясовувати де той штатив. Найближчим часом, тут не складний злочин.

По словам начальника харьковских полицейских, Валерия Сокуренко, тщательно выясняются все обстоятельства и относительно нападения на журналистов, и относительно трагедии, которая произошла в Новобаварском районе. Основная версия следователей - женщина покончила с собой и убила собственного ребенка из-за огромных долгов и преследования коллекторов, которые могли ее затравить и довести до самоубийства.