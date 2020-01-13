Нападение на журналистов в Харьковской области: делом занялась полиция

13 января 2020 г. 18:00
1 просмотр

Ранее сообщалось о нападении на съемочную группу одной из местных телерадиокомпаний на коммунальном полигоне в Лозовском районе Харьковщины.

Информация об инциденте внесена в Единый реестр учета Лозовского отдела полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 13 января в 11:16 в Лозовской отдел полиции поступило сообщение от корреспондента средства массовой информации. Девушка рассказала, что с оператором снимала видеосюжет о полигоне промышленных отходов в селе Смирновка Лозовского района. 

Во время съемки 59-летний заведующий производством попросил группу покинуть территорию полигона и мешал проведению съемок. Возник конфликт, в результате которого мужчина повредил штатив от видеокамеры.  

Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.