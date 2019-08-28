 

Нападение на журналистов в Харьковской области: полиция задержала 30 человек

28 августа 2019 г. 16:34
Источник: 112.UA
14 просмотров

Правоохранители задержали более 30 человек за нападение на съемочную группу "112 Украина" в Харьковской области. Об этом каналу "112 Украина" заявила замглавы Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.

"Я сейчас нахожусь на месте происшествия. Сюда по тревоге было собрано два территориальных подразделения полиции, Золочевский и Дергачевский. Сейчас 30 человек, которые были участниками этой конфликтной ситуации, работниками полиции задержаны и доставляются в территориальный участок полиции для выяснения всех обстоятельств. Сейчас мы будем устанавливать их личности, но предварительно это работники данного предприятия. Мы будем разбираться в ситуации, чтобы квалифицировать событие или по Уголовному, или по Административному кодексу. Предварительно планируется квалификация по ст. 296, "Хулиганство". Возможно, дополнительная квалификация по ст. 171", - заявила Калмыкова.

В свою очередь, как заявил журналист "112 Украина" Олег Решетняк, неизвестные до приезда полиции заставили съемочную группу удалить отснятый материал.

Ранее полиция Харьковской области внесла в ЕРДР сведения о препятствовании профессиональной деятельности журналистов после нападения на съемочную группу телеканала "112 Украина" возле лесхоза. 

Как  сообщалось, ранее канал "112 Украина" призвал правоохранительные органы немедленно вмешаться в ситуацию, возникшую в поселке Золочев Харьковской области – там неизвестные напали на съемочную группу телеканала, которая снимала сюжет о хищении леса. Машину группы заблокировали и пробили колеса, журналиста Олега Решетняка избили, ему вызвали скорую помощь.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.