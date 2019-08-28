Нападение на журналистов в Харьковской области: полиция задержала 30 человек

Правоохранители задержали более 30 человек за нападение на съемочную группу "112 Украина" в Харьковской области. Об этом каналу "112 Украина" заявила замглавы Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.

"Я сейчас нахожусь на месте происшествия. Сюда по тревоге было собрано два территориальных подразделения полиции, Золочевский и Дергачевский. Сейчас 30 человек, которые были участниками этой конфликтной ситуации, работниками полиции задержаны и доставляются в территориальный участок полиции для выяснения всех обстоятельств. Сейчас мы будем устанавливать их личности, но предварительно это работники данного предприятия. Мы будем разбираться в ситуации, чтобы квалифицировать событие или по Уголовному, или по Административному кодексу. Предварительно планируется квалификация по ст. 296, "Хулиганство". Возможно, дополнительная квалификация по ст. 171", - заявила Калмыкова.

В свою очередь, как заявил журналист "112 Украина" Олег Решетняк, неизвестные до приезда полиции заставили съемочную группу удалить отснятый материал.

Ранее полиция Харьковской области внесла в ЕРДР сведения о препятствовании профессиональной деятельности журналистов после нападения на съемочную группу телеканала "112 Украина" возле лесхоза.

Как сообщалось, ранее канал "112 Украина" призвал правоохранительные органы немедленно вмешаться в ситуацию, возникшую в поселке Золочев Харьковской области – там неизвестные напали на съемочную группу телеканала, которая снимала сюжет о хищении леса. Машину группы заблокировали и пробили колеса, журналиста Олега Решетняка избили, ему вызвали скорую помощь.