Нападение на журналистов в Золочеве: подозреваемым избирают меру пресечения

Сегодня в Золочевском районном суде избирают меру причесения двоим задержанным во время нападения на журналистов 112 канала, которое случилось 28 августа.

Третий участник конфликта не был задержан, поскольку не принимал участие в избиении журналиста.

Первым будет рассматриваться дело Сергея Красникова, а позже - другого подозреваемого, Сергея Золотухина.

Как сообщают из зала суда, прокуратура требует, чтобы Красникову была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения суммы залога.

Свою позицию прокурор объясняет тем, что дело имеет широкий общественный резонанс, а значит подозреваемый может давить на свидетелей и скрыться от следствия. Но сторона защиты, в свою очередь, настаивает на домашнем аресте, поскольку у Красникова пятеро малолетних детей. Самому младшему из которых 3 года.

Отметим, что он из Кировоградской области, однако проживает на Харьковщине. Мужчина закончил только школу и официально нигде не работает, а неофициально - работает на пилораме.

В данный момент судья удалился в совещательную комнату для принятия решения в отношении первого подозреваемого.

Напомним, подозреваемым инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. Максимальная санкция статей предусматривает 5 лет лишения свободы.