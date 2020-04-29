Нападение полиции на журналистов возле Кабмина: ГБР открыло уголовное дело (Видео)

29 апреля 2020 г. 16:03
Источник: Цензор.нет
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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту инцидента, который произошел сегодня между полицией и журналистами "Громадського" Богданом Кутеповым и Никитой Мекензиным. Об этом Цензор.НЕТ сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Уголовное производство открыто по ст. 365 Уголовного кодекса Украины (Превышение власти или служебных полномочий). Наказание по этой статье варьируется от 5 лет ограничения свободы до 8 лет за решеткой.

Ранее журналист "Громадського" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина. На опубликованных им видео видно, что журналисты снимали акцию протеста с холма в Мариинском парке. К ним подошли несколько полицейских из подразделения ТОР и сказали покинут эту территорию. Свои требования стражи порядка аргументировали тем, что Кутепов "стоял на зеленой зоне". Журналист ответил, что снимает именно с этой точки в силу служебной необходимости, ведь оттуда лучше всего видно протест. Но это полицейских не убедило, они применили силу.

 

Видео: 

Поліцейські напали на журналіста hromadske

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