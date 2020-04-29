Нападение полиции на журналистов возле Кабмина: ГБР открыло уголовное дело (Видео)

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту инцидента, который произошел сегодня между полицией и журналистами "Громадського" Богданом Кутеповым и Никитой Мекензиным. Об этом Цензор.НЕТ сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Уголовное производство открыто по ст. 365 Уголовного кодекса Украины (Превышение власти или служебных полномочий). Наказание по этой статье варьируется от 5 лет ограничения свободы до 8 лет за решеткой.

Ранее журналист "Громадського" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина. На опубликованных им видео видно, что журналисты снимали акцию протеста с холма в Мариинском парке. К ним подошли несколько полицейских из подразделения ТОР и сказали покинут эту территорию. Свои требования стражи порядка аргументировали тем, что Кутепов "стоял на зеленой зоне". Журналист ответил, что снимает именно с этой точки в силу служебной необходимости, ведь оттуда лучше всего видно протест. Но это полицейских не убедило, они применили силу.