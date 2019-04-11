Нападения на инкассаторов в Харькове остаются безнаказанными

Резонансные дела об убийствах инкассаторов в Харькове до сих пор остаются нераскрытыми. За последние 18 лет погибло 17 человек. Злоумышленники забрали с собой четыре автомата Калашникова и четыре пистолета Макарова. Кроме того, ими украдены крупные суммы денег.

Первое дерзкое убийство произошло 26 октября 2001-го года во время инкассации мебельного магазина на улице Деревянко. Тогда погиб один инкассатор, и еще один был ранен, а украденные у них автомат и пистолет впоследствии использовались в следующих преступлениях.

Через три года день в день - 26 октябре 2004-го после инкасации отделение «Ощадбанка» на Салтовке, на Героев Труда пули нападавших укоротили век двум инкассаторам, а еще один был тяжело ранен. К тому же еще и был расстрелян владелец автомобиля, на котором скрылись преступники. Нападающих, как и в 2001-м, было двое.

Трое погибших и один раненый - это кровавый урожай, который собрали убийцы осенью 2005-го во время очередного нападения на инкассаторов. И вновь использовалась оружие, которое было отобрано во время первого нападения в 2001 году.

В апреле 2009 года безнаказанные нападавшие расстреляли трех сотрудников отделения банка на Холодной горе, после чего скрылись на захваченной инкассаторской машине, проехав, к тому же, по телам убитых.

Пятое нападение произошло осенью 2013 года у ломбарда на улице Леся Сердюка. Тогда нападавший был один. Он убил одного сотрудника ГСО, ранил другого, и еще одного взял в заложники. Позже было найдено тело заложника.

Олег Демченко, нач. ГУ МВД в Харьковской обл. в 2013 году:

Со слов очевидцев, в нападении принимал участие один преступник. На сегодняшний день исключить то, что был и второй-третий человек мы пока что не можем. Сумма ущерба, но это предварительно 250-300 тысяч гривен, назначена экспертиза. Одна сумка с деньгами, где было 100000 гривен, осталась, остальное было похищено.

Прошло меньше года, и на Новых домах были застрелены три инкассатора. Причем нападение, в отличие от всех предыдущих, было совершено в светлое время суток.

Также и в 2015 нападение на УАЗ инкассаторов "Укрпочты" состоялось вообще утром. И еще трое погибших в этом кровавом списке преступлений.

До сих пор нападавшие не найдены и не наказаны.

Вячеслав Картавых, ветеран МВД:

Это вооруженные автоматическим оружием преступники. С большим количеством боеприпасов. Выставить там каких-то работников ГАИ и пару патрулей - это добавить к этом числу число других жертв. Это должна была военизированная операции проводиться. Должен выходить здесь обязательно БТР. Сотрудники должны быть обеспечены специальными средствами защиты. Это практически не возможно. Это так - перехват, звучит громко, на самом деле его нет.

Есть версия, что преступники - российские спецназовцы, имеющие опыт военных действий. И после того, как они нападают на инкассаторов в Харькове, пересекают границу и отправляются в направлении Белгорода.