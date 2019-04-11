Нападения на инкассаторов: в составе банды были правоохранители

11 апреля 2019 г. 9:29
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Долгое время преступления злоумышленников оставались нераскрытыми в связи с тем, что в ее состав входили работники определенных правоохранительных структур, которые способствовали деятельности банды. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, собраны доказательства причастности злоумышленников к серии разбойных нападений, совершенных как на территории Харьковской области, так и других областей Украины, в частности Полтавской и Киевской. Сумма ущерба составляет более 15 миллионов гривен.

Установлено, что участники группировки с целью нападения на инкассаторские автомобили и отдельных граждан Украины создали вооруженную банду, к участию в которой привлекли не менее 10 человек. 

Разоблачили злоумышленников сотрудники Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области, следственного отдела ВСП и следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона объединенных сил в рамках расследования уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Согласно санкции статей разбойникам грозит как минимум до 15 лет лишения свободы.

Также доказана причастность злоцмышленников к покушению на заказное умышленное убийство главного врача Киевского клинического госпиталя ветеранов войны. Все обстоятельства совершения преступлений устанавливаются.

По результатам проведенных обысков в гаражах и по месту жительства членов группы обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, частей для сборки самодельных взрывных устройств. Во время совершения нападений воры всегда использовали оружие и взрывчатку.

Пять человек из числа членов преступной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

Причастность других лиц к преступной деятельности сейчас проверяется. 

Видео: 

У Харкові затримано банду, яка здійснювала озброєні напади на інкасаторів

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