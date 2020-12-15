Напал на девушку и избил: жителя Харьковщины разоблачили в грабеже

В Богодуховском районе правоохранители задержали местного жителя за совершение грабежа.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, с соответствующим заявлением о преступлении в полицию обратилась 19-летняя жительница Богодухова.

Потерпевшая рассказала, что накануне вместе со знакомым парнем, также жителем Богодухова, употребляла алкоголь по месту своего проживания. Во время досуга между ними возникла ссора, которая переросла в драку.

19-летний парень избил девушку, причинив ей телесные повреждения, после чего забрал ее музыкальную беспроводную колонку и ушел.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщении парню о подозрении в совершении уголовного преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.