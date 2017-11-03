НАПК вынесло предписание директору НАБУ из-за детектива Семака

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику в связи с нарушением его сотрудниками требований законодательства относительно этического поведения, конфликта интересов, других нарушений.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

"НАПК внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона директору НАБУ Артему Сытнику. Предписание внесено в отношении детектива Главного подразделения детективов НАБУ Игоря Семака", - говорится в сообщении.

НАПК установило, что будучи детективом, Семак не принял мер и не сообщил непосредственному руководителю о наличии у него потенциального конфликта интересов, чем совершил правонарушение, связанное с коррупцией.

В частности, в деятельности детектива, который входит в группу, которая расследует производства по закупкам "НАЭК "Энергоатом" и о растрате чужого имущества и злоупотребления служебным положением руководства ГП "ВостГОК", не исключается возможность наличия частного интереса, вызванного предыдущей оплачиваемой работой в должности помощника консультанта народного депутата Виктории Войцицкой.

В НАПК отметили, что Семак не сообщил НАБУ о наличии потенциального конфликта интересов во время своего участия в проведении досудебного расследования по указанным уголовным производствам.

"Агентство требует провести служебное расследование, привлечь виновных к ответственности и урегулировать потенциальный конфликт интересов, возникший в деятельности Семака", - говорится в сообщении.