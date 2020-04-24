Напряженность растет. На Харьковщине коронавирус обнаружили у 19 медиков и патрульного

Прогноз тенденции заболевания коронавирусом на Харьковщине неблагоприятный. По словам главного санитарного врача Харьковской области Любови Махоты, медики ожидают дальнейший рост количества заболеваний.

За последние сутки на Харьковщине лабораторно подтвердили 17 новых случаев. Всего по состоянию на утро 24-го апреля по Харькову и области зафиксировано 118 больных COVID-19. 12 пациентов выздоровело, двое умерло. 61 человек находится в больнице. В реанимации пока никого нет.

Любовь Махота, директор ГУ "Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины"

Продовжує зростати напруженість процесу з Ковід-19. До епідпроцесу залучені уже всі адміністративні райони країни. Наразі всі занепокоєні збільшенням випадків серед медичних працівників. На сьогодні відбулися заноси інфекції в 9 лікувальних закладів

Обнаружили коронавирус и у 19 медиков. В частности, это работники Волчанского, Валковского, Харьковской больницы №13, Областной клинической и психиатрической больницы.

Количество инфицированных медиков действительно внушительное, говорит Любовь Махота. Однако тех, кто находится в тяжелом состоянии - нет.

Среди населения случаи инфицирования коронавируса, кроме города Харькова зафиксированы в 10-ти районах области. Среди больных есть и патрульный полицейский Харьковского райотдела полиции. Накануне у него подтвердился положительный тест на коронавирус. Сейчас патрульный с воспалением легких находится в лечебном учреждении, сообщил глава ГУНП области Валерий Сокуренко. Восемь коллег, которые могли контактировать с ним, тоже сдали тесты на Ковид-19 и находятся на самоизоляции. Также ждет окончательные результаты теста на коронавирус еще один полицейский.

Валерий Сокуренко, глава ГУНП в Харьк.обл.

На сьогодні є така інформація, яка підтверджена. Є у нас в Лозовій і в Харківському райвідділі поліції. Є захворілий. Один захворів, те що Харківський райвідділ від родичів, які працюють в лікувальному закладі. В психіатричній лікарні там працює його дружина і тьоща. А по Лозовій там тоже підозра. Але там проведені тільки швидкі тести

Чтобы не допустить распространения коронавируса среди тех, кто контактирует с людьми едва не чаще всех, волонтеры сегодня провели дезинфекцию помещений в следственном управлении ГУНП в Харьковской области. Дезинфекцию провели с помощью генератора горячего тумана. Волонтеры отмечают, пока он является наиболее эффективным. Микрокапли, которые производит аппарат, способны проникать в самые малкие щели.

Андрей Ревенко, руководитель организации «ЗооКонтроль»

Во-первых, полицейские такие же жители города Харькова, как и мы. А во-вторых, полиция - единственный государственный орган сейчас, который обеспечит безопасность в штатном режиме. Но, кроме этого, он снизит нагрузку на первую линию обороны - медицину. Потому что полиция обеспечивает карантинные мероприятия. А это очень важно

Проводить дезинфекцию помещений волонтеры общественной организации планируют и в дальнейшем. В частности, дезинфицировать служебные автомобили, оружие и помещения подразделений полиции Харькова.

Сергей Чиж, начальник следственного управления ГУНП в Харьк.обл.

Для того, щоб вони були захищені, почувалися в безпеці, я, як керівник, повинен знати, що у них є робоче місце і воно точно в безпеці. Я впевнений, що завдяки співпраці з громадськими організаціями, мої слідчі можуть відчуватися в безпеці, так само, як і я. І продовжувати свою державну функцію - роботу по розслідуванню кримінальних проваджень

Волонтеры добавляют, средство, которым осуществляют обработку помещений, сертифицировано в Украине. Также оно является безопасным для людей.