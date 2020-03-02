Народные гулянья в парке Горького чуть не закончились пожаром (видео)

02 марта 2020 г. 10:17
Источник: УНИАН
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В харьковском парке Горького во время праздничных гуляний на Масленицу загорелась сцена. Видео пожара опубликовали очевидцы в соцсетях.

«В парке Горького вместе с чучелом сожгли сцену. Хороший тамада и конкурсы интересные», - написали очевидцы.

На записи видно, что во время выступления артистов на сцене вспыхнула часть конструкции. Пламя сначала пытались потушить тканью, но удалось только с помощью огнетушителя.

В парке Горького подтвердили факт возгорания. По их данным, пожар случился по неосторожности артистов, которые участвовали в файер-шоу.

«Чаша с горящей жидкостью опрокинулась, когда ее гасили после выступления», - объяснили в пресс-службе.

Возгорание ликвидировал сотрудник парка в течение нескольких секунд, пострадавших нет.

 

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