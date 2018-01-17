Нарушение правил дорожного движения привело к трагедии на дороге: на Салтовском Шоссе насмерть сбит 17-летний парень

Перекресток Салтовского шоссе и улицы Гвардейцев Широнинцев. Машины останавливаются на красный сигнал светофора, чтобы пропустить пешеходов. Регистратор автомобиля, который стоит прямо перед "зеброй", фиксирует по-настоящему ужасные кадры. Один из людей немного замешкался, машины дают ему возможность пересечь проезжую часть, а тут Toyota , выскочив на встречную полосу - буквально сносит парня.

Люди, которые были рядом, просто не успели понять, что стали свидетелями трагедии. Парень, который бежал через дорогу, умер буквально за считанные секунды.

Виктория, продавец

Сбили мальчика, как сбивали, я не видела. Я уже выскочила, когда он лежал на асфальте, весь в крови. Остановились машины, люди - прохожие, которые ехали. Стояли на остановке, много людей было. А машина, которая сбила его, она просто уехала.

Вскоре после ДТП правоохранители нашли иномарку, которая была припаркована возле гаражей. У нее даже были скручены номера. Но характерные повреждения так просто замаскировать невозможно.

Дмитрий Карпенко, нач. отд.. СУ ГУНП в Харковськой обл.

Співробітниками національної поліції було встановлено місце розтошування транспортного засобу. Далі, також в результаті проведення оперативно-розшукових заходів, було встановленно водія вказаного транспортного засобу. Ним виявився 18-річний мешканець міста Харкова. Він затриманий за статею 208 КПК України. Також йому було оголошено про підозру у здійснені кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статею 286 Кримінального кодексу України.

Личность водителя не долго остается неизвестной. Юноша вел мажорный образ жизни, а его отец - известный в Харькове бизнесмен.

В фейсбуке активно обсуждают, что парень ездил за рулем в нарушение правил дорожного движения еще будучи несовершеннолетним.

В то же время в паблике Police Control Ukraine выложили видео, датированное 20 октября 2017 года. Toyota остановилась у обочины. Из нее вышли два парня, и сидевший за рулем очень похож, как говорят в таких случаях, на задержанного. Хотя водительское удостоверение задержанному было выдано лишь несколько недель назад.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Даних про те, що він вже притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху у нас немає, оскільки водійське посвідчення він отримав лише наприкінці 2017 року, а саме 27 грудня 2017 року. Тобто дуже короткий термін водійської практики

Были в соцсетях и посты с подписью об угрозах от этого юноши. На фото похожий парень и Тойота с теми же номерами.

Ходатайство об избрании меры пресечения водителю иномарки суд будет рассматривать уже завтра.

Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Вже оголошено підозру за статею «порушення правил ждорожнього руху» , що спричинило смерть потерпілого. Я думаю, що вже завтра буде розглядатися клопотання прокуратури Харківської області Він зник з місця події, тобто він намагався переховуватися одразу з перших хвилин.

Наличие алкогольного или наркотического опьянения у водителя во время аварии на Салтовском шоссе предварительные результаты не показали.

Погибшего, а он практически сверстник задержанного - 17 летнего Володю, который был студентом колледжа медиакоммуникаций, похоронят также завтра.