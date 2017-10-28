Нашли в лесопосадке с ножевыми ранениями: подробности убийства ребенка в Великом Бурлуке

Тело ребенка обнаружили в лесопосадке вблизи мемориального комплекса поселка Великий Бурлук.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, погибшим оказался ученик 2 класса школы-интерната, 2009 года роджения, который с 3 сентяября разыскивался, как без вести пропавший.На теле мальчика эксперты насчитали более трех десятков ножевых ранений.

В тот же день правоохранители установили линость злоумышленника. Им оказался 48-летний местный житель, который признался в содеянном.

"Во время следственного эксперимента задержанный хладнокровно с подробностями рассказал, как расправился с ребенком. В день убийства он на могиле напоил мальчика водкой, дождался, пока тот потеряет сознание, и после этого отнес его к пустырю, где нанес 32 ножевых ранения. Психически больному человеку показалось, что парень посягает на его право собирать с могил еду и напитки. Такую жестокость объяснил тем, что ему нравится цвет крови. Каждый день он приходил на место захоронения мальчика, чтобы посмотреть, как разлагается его тело", - рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области-начальник следственного управления Сергей Чиж.

По словам инспектора ювенальной превенции Великобурлукского отдела полиции Сергея Терещенко, раньше ребенок часто ходил на кладбище, собирала конфеты и печенье. Рос мальчик в неполной семье, отец давно проживает отдельно в соседнем селе. Кроме него, в семье есть еще двое детей. Они воспитываются в Купянской специальной школе-интернате. Мать работает прачкой, спиртным не злоупотребляет, но воспитанием детей должным образом не занимается.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Как сообщал АТН, в Великом Бурлуке найшли тело ребенка.