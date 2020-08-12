Нашли в поле: как застолье на Харьковщине закончилось убийством

О том, что ее 70-летний сосед ушел из дома и не вернулся 29 июня полицейским сообщила жительница села Панасовка, что в Коломацком районе. И уже на следующий день тело мужчины полицейские нашли в поле, рассказывает оперуполномоченный Денис Грачев.

Денис Грачев, оперуполномоченный УКР ГУНП в Харьковской области

У ході оперативно-розшукових заходів було знайдено тіло наступного чоловіка присипане землею з колото різаною раною грудної клітини.

Следователи выяснили, что к тяжкому преступлению причастны два брата 42 и 44 лет, они проживают в Панасовке там с убитым вместе и выпивали. Допились до ссоры. Когда градус стал слишком высокий - дошло до кулаков, злоумышленники били гостя, пока тот не потерял сознание, после чего один из братьев взялся за нож.

Денис Грачев, оперуполномоченный УКР ГУНП в Харьковской области

Після нанесення тілесних ушкоджень він взяв ніж який знаходився у них вдома та наніс удар в область грудної клітини у результаті чого чоловік загинув.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 Кримінального Кодексу України.

Во время обысков в домах братьев полицейские изъяли - нож и одежду, в которой один из мужчин был в день убийства. Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители решают вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения и сообщении о подозрении в совершении тяжкого преступления.