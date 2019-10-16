Насильник зализывает раны на том месте, где раньше располагался его член

Посягнул на чужую жену и остался без полового органа. Кровавая, в буквальном смысле, драма разыгралась под Харьковом. Негодяй изнасиловал женщину. За любимую изысканно отомстил муж, отрезав ножом детородный орган насильника.

Поселок Шевченково гудит уже четвертый день кряду. С тех пор, как там произошло крайне резонансное преступление. За полночь компания сидела в кафе. Отдыхала. Одна из женщин решила, что пора домой и ушла. Вот только не дошла. Потому что дорогу ей преградил неизвестный.

Снежана Водолажская, пресс-секретарь Купянского отдела полиции ГУНП Харьковщины:

Біля будинку за місцем мешкання потерпілої її наздогнав невідомий, який із застосуванням фізичної сили вчинив із потерпілою статевий акт проти волі потерпілої.

В это время Ильяр Насибов, муж потерпевшей, тоже вышел из кафе, и направился домой. По пути он услышал отчаянные крики. Это кричала именно его жена, Лилия, которую насиловал негодяй. Ильяр, конечно, вмешался и заступился за любимую.

Ильяр Насибов, муж изнасилованной женщины:

І побачив я чьотко, що мою жену насилують. Тут даже не обговорюється, що там роман, чи ще щось таке. Абсолютно. Верховна Рада не прийняла закон про кастрацію. А я його вже начав ісполнять, получається.

Ильяр нервно курил и так горько философствовал уже после заседания суда, во время которого ему в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Именно такое решение принял судья, выслушав обстоятельства дела - муж отомстил за изнасилованную жену, дав насильнику сначала по голове, а затем отрезав пенис.

Снежана Водолажская, пресс-секретарь Купянского отдела полиции ГУНП Харьковщины:

Чоловік потерпілої вирвав свою жінку із рук зловмисника, після чого, діставши ніж, почав наносити удари ножем в ділянку паху зловмисника. Побачивши, що до місця події наближуються поліцейські автомобілі,чоловік потерпілої з місця скоєння злочину втік. Зловмисника із сильною кровотечею було доставлено до однієї з лікарень Шевченківського району.

Ильяр был задержан через несколько часов. Теперь по статье "нанесение тяжких телесных повреждений" ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Дмитрий Спаскин, адвокат Ильяра Насибова:

Он совершил данное деяние, находясь в стрессовой ситуации. Говорит – было все, как в тумане. Особо он не осознавал, что происходит. Видел, как говорится, обидчика своей жены, и совершил данное деяние. Он был в сильном гневе и стрессовом состоянии.

Насильник, тем временем, зализывает раны на том месте, где раньше располагался его член. Когда позволит здоровье, будет суд по избранию меры пресечения. По статье «изнасилование» ему грозит до 5-ти лет лишения свободы.