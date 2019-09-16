 

"Насиловал три года": житель Сахновщины подозревается в изнасиловании своей несовершеннолетней сестры

16 сентября 2019 г. 20:28
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Правоохранители подозревают 26-летнего жителя Сахновщины в изнасиловании своей младшей несовершеннолетней сестры.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  6 сентября текущего года в полицию поступило заявление от жительницы Сахновщинского района области о том, что ее 26-летний сын совершил действия сексуального характера в отношении своей 13-летней сестры.

Полицейские выяснили, что данные преступные действия в отношении своей сестры злоумышленник совершал в течение трех лет.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. 

9 сентября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

В настоящее время по делу назначен ряд экспертиз.

 

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