Наводнение на юге Японии: десятки погибших, 14 пропали без вести

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.

Предположительно, жертвами стихии могли стать еще 16 человек, но их факты их смерти пока не получили подтверждения. По меньшей мере 14 человек пропали без вести.

В регионе проходит спасательная операция с участием 10 тысяч военных. В частности, спасатели пытаются добраться до населенных пунктов в районе реки Кума-Гава, которая из-за ливней вышла из берегов.

В этих местах, как отмечает Associated Press, многие дома были сметены потоками воды или полностью затоплены, и многим местным жителям пришлось ждать спасения на крышах.

Около 50 человек были спасены из пострадавшего от наводнения дома престарелых Senjuen в воскресенье, сказали местные власти.

Днем ранее, 14 других были обнаружены без признаков жизни, но еще не были официально объявлены смертельными случаями.

Некоторые города, включая Яцусиро и Хитоёси (префектура Кумамото), оказались отрезаны от внешнего мира, так как дороги были затоплены.

Накануне сообщалось, что более чем 200 тысячам жителям префектуры Кумамото рекомендовали эвакуироваться, однако это не было обязательным требованием, и многие предпочли остаться дома, опасаясь заражения коронавирусом.