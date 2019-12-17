Названа вероятная причина отравления семьи угарным газом: подробности от полиции

Ранее сообщалось, что накануне вечером на улице Крымской 6-а в Шевченковском районе Харькова погиб мужчина и его ребенок, а беременную женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 декабря около 21:00 в полицию поступило сообщение от 31-летнего мужчины. Как оказалось, заявителя попросил о помощи его знакомый. Когда мужчина прибыл к его дому, дверь квартиры никто не открыл. После этого мужчина и обратился в полицию.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство Шевченковского отдела полиции, работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и газовой службы.

В квартире пятиэтажного дома по улице Крымской обнаружили тело 35-летнего мужчины, 29-летнюю женщину в неконтактном состоянии и 2-летнего мальчика, который, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, умер.

В ходе проверки работники газовой службы установили, что предварительной причиной происшествия является неисправность газовой колонки.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по п.1, п. 2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.