Названа причина взрыва в Нигерии, разрушившего сотню домов

29 марта 2020 г. 12:45
Источник: Корреспондент.net
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Установлена причина взрыва, прогремевшего в штате Ондо на юге Нигерии и разрушившего более сотни домов. Об этом сообщает Daily Post в воскресенье, 29 марта.

"Чиновник службы безопасности на условиях анонимности сообщил, что взрыв произошел в грузовике, который перевозил взрывчатые вещества", - сказано в сообщении.

Источник издания утверждает, что грузовик транспортировал динамит для компании, занимающейся разработкой карьеров в соседнем штате Эдо.

Причем дорогой машина вроде несколько раз ломалась.

Местная полиция сообщает, что в результате взрыва никто не погиб, 13 человек получили травмы, они находятся в стабильном состоянии.

Напомним, что ранее в Нигерии мощный взрыв разрушил сотни домов и автостраду. Тогда причину взрыва не удалось установить. На месте работали службы спасения.

 

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