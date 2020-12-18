Названы причины авиакатастрофы АН-26 под Чугуевом

Досудебное расследование установило, что непосредственной причиной катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области вечером 25 сентября была совокупность ошибочных решений и действий командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований Вадим Приймачок.

«Досудебное расследование установило, что непосредственной причиной катастрофы была совокупность ошибочных решений и действий командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами ... Не была определена правильная посадочная конфигурация ... Были определенные ошибки в технике пилотирования, неправильно был выбран темп», - сказал Приймачок.

По его словам, во время взлета была обнаружена поломка в одном из двигателей, а взлет нужно было продолжать, поскольку на тот момент скорость разгона была взлетной и самолет прошел на взлетной полосе точку, за которой можно было бы совершить безопасную посадку, а в дальнейшем в связи с неправильным регулированием мощностей двигателей фактически перешел в режим сварки и в дальнейшем - в неуправляемое падение.

По словам Приймачка, вывести из этого состояния самолет экипаж не мог, но в таком случае должны были вмешаться представители руководства управления полетами, зная, что допустили летчиков с недостаточными навыками и обеспечить безопасный полет и безопасную посадку, чего сделано не было.

Как сообщалось, вечером 25 сентября при заходе на посадку на аэродром в Чугуеве на Харьковщине разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На борту находились 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. На месте катастрофы погибли 25 человек, один курсант умер в больнице от ожогов, еще один курсант выжил.