Не было прививки: у харьковчанки подозрение на дифтерию

В Харьковской области госпитализировали еще одного человека с подозрением на дифтерию. Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Наталья Куфтерина.

«Первый случай зафиксирован в конце октября - в инфекционную больницу госпитализировали жительницу Харькова. А 4 ноября госпитализировали жительницу Волчанска. Лабораторно диагноз еще не подтвержден, но клинические проявления, в частности, серый налет на миндалинах, указывают именно на дифтерию», - рассказала Куфтерина.

Женщины получают необходимое лечение. Состояние первой пациентки, заболевшей нетоксичной формой, изначально было удовлетворительным. Второй пациентке после начала терапии стало лучше, сегодня ее состояние стабильное, отметила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА.

По данным Куфтериной, в Харьковской области в наличии есть только 15 доз анатоксина, который необходимо вводить при тяжелых формах заболевания.

Пополнение этого запаса в регионе ожидают в течение месяца или двух.

А вот вакцины против дифтерии в Харьковской области хватит до конца года - и для детей, и для взрослых. Поэтому Куфтерина призывает население делать бесплатные прививки. Для этого необходимо обратиться к врачу, с которым заключена декларация.

Отметим, что до случаев этой осени дифтерию в регионе не регистрировали в течение последних семи лет.

Обе заболевшие женщины не имели прививок во взрослом возрасте, сказала Куфтерина.