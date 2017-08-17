Не долетел. В Харькове подросток сорвался с шестиметровой высоты

Накануне в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи был доставлен 17-ти летний парень. У пострадавшего врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, травмы шеи и грудной клетки. Как выяснили правоохранители, подросток вместе со своими друзьями занимался паркуром. На территории вот такого незавершенного строительства 17-ти летний парень вместе со своими друзьями занимался паркуром. И именно в момент выполнения экстремального прыжка... Он и сорвался с шести метровой высоты. Ребята тренировались на улице Клочковской и пострадавший, на расчитав свои силы, полетел вниз, прямо на бетонные плиты. В полиции сообщили, что факт зарегистрирован в "Журнале единого учета правонарушений". Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства трагедии. А пострадавший находится в больнице, его состояиние медики называют стабильно тяжелым.