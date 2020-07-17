Не дождался электриков: мужчина погиб при попытке подключить электроснабжение

17 июля 2020 г. 14:43
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Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая, в результате которого погиб житель Изюмского района. Предварительно установлено, что 54-летний мужчина залез на электрический столб, где ему стало плохо и он потерял сознание.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области,16 июля в 15:14 в Изюмский отдел полиции поступило сообщении от жительницы села Капитоловка о том, что мужчина висит на электрических проводах.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела. Погибшим оказался житель села. По предварительным данным, у мужчины дома некоторое время отсутствовало электроснабжение. Не дождавшись электриков, он решил самостоятельно подключить электроснабжение. Мужчина залез на электрический столб, ему стало плохо, он потерял сознание, упал и завис на страховочном тросе.

Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причины смерти. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Следствие продолжается.

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