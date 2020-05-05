Не могла выйти из квартиры: в Харьковской области спасли женщину после инсульта

05 мая 2020 г. 10:22

В поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области спасатели помогли больной пожилой женщине открыть входную дверь в ее доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 4 мая 75-летняя  женщина обратилась к спасателям и сообщила, что она не в состоянии самостоятельно открыть дверь в связи с ухудшением самочувствия.

Прибывшие на место спасатели в присутствии сотрудников полиции открыли входную дверь с помощью шанцевого инструмента.

После этого женщину, которая была после инсульта, спасатели своевременно передали бригаде скорой медицинской помощи, чем спасли ей жизнь.

 

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