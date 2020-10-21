Не осознавала своих действий: мать, отрезавшую дочери голову, признали невменяемой

Почти два месяца длилась судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала невменяемой 38-летнюю Татьяну Пьянову. Это женщина, которую весной задержали с отрезанной головой дочери в пакете. Все произошло 30 апреля. На Полтавском шляхе прохожие заметили обнаженную женщину и позвонили в полицию. Полицейские, прибывшие на место, увидели, что женщина в одной руке держит окровавленный нож, а в другой - пакет с отрезанной детской головой. Примерно в это же время в полицию поступило еще одно сообщение. Мужчина, который живет в поселке Подворки, нашел дома обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Позже следователи выяснили, что мать воспитывала ребенка одна, заботилась о ней, поэтому такой поступок шокировал людей. После задержания женщины по делу было назначено около 30 экспертиз, в том числе и стационарная психиатрическая. Именно она и подтвердила - женщина действительно больна.

Дмитрий Чубенко, руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области:

Висновком судово-медичного експерта було встановлено що, підозрювана на момент вчинення злочину не усвідомлювала своїх дій та й зараз вона не усвідомлює того, що відбувається. Тобто, вона має стійке психічне захворювання. Згідно цієї ухвали особа має перебувати на примусовому психіатричному лікуванні у спеціальному закладі психіатричному.

При этом, говорят в прокуратуре, в суде фактически была доказана вина женщины. В частности, с помощью экспертизы ДНК и других доказательств. Но так как подозреваемая невменяемая, вместо приговора Дергачевский суд вынес решение о принудительном лечении.

Дмитрий Чубенко, руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области:

У засобах масової інформації та у соціальних мережах також обговорювали, що можливо підозрювана не вчиняла цей злочин, що можливо вона знайшла голову своєї доньки, після того втратила розум, але те, що ми можемо казати згідно з матеріалів розслідування, та згідно доказової бази, експертиз, що були проведені, слідство впевнено, що саме підозрювана вчиняла цей злочин.

Сейчас подозреваемая находится в СИЗО. У адвоката есть месяц на обжалование решения. Если апелляции не будет, то в конце октября женщину направят в специализированную клинику. Кроме того, если лечение будет эффективным и в дальнейшем женщина будет признана вменяемой, ей все же объявят приговор и она будет отбывать наказание по уголовному кодексу.