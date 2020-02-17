Не пропускали "скорые" и садились за руль "под мухой". Аварийный уикенд в городе

ДТП произошло около 12 часов ночи на перекрестке улиц Пушкинской и Веснина.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта рассказывает, в этот момент на перекрестке оказалось несколько спецмашин - первой ехала бригада экстренной помощи с пострадавшим мужчиной, за ней ехал полицейский автомобиль и уже третьей ехала скорая с четырехлетним малышом. На всех машинах были включенные световые и звуковые сигналы.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Третя зіткнулася з автомобілем Шкода, яким управляв 23-річний іноземний студент. В третьому автомобілі знаходився постраждалий хлопчик з травмами голови в супроводі бабусі

Мальчик с бабушкой были переданы медикам бригады экстренной помощи, которая ехала впереди. Хотя удар был довольно сильный результате от столкновения они не пострадали, как и водитель Шкоды. Он, говорит Забашта, студент Юракадемии. Признаков опьянения у него обнаружено не было. Ему патрульные выписали протокол по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Людина практично цілий кортеж в темну пору року, коли місто порожнє, коли звуки чути далеко. Три машини їдуть з увімкнутими звуковими і світовими сигналами і людина на це не реагує, і б’є третю машину

Зато уже сегодня ночью признаки наркотического опьянения патрульные обнаружили у водителя, который не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харьк.обл.

Патрульні під час оформлення матеріалів дорожньо-транспортної пригоди виявили ознаки наркотичного сп’яніння у водія. На пропозицію пройти огляд на стан наркотичного сп’яніння водій в присутності двох свідків відмовився. Даний протокол громадянин отримує не вперше, від початку року на нього складений вже п'ятий за дане правопорушення

На водителя автомобиля Део патрульные составили два админматериала - за создание дорожно-транспортного происшествия и за отказ от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения.

Всего за эти выходные патрульные полицейские отработали 1325 вызовов. При этом, в сравнении с прошлым уикэндом, увеличилось количество нетрезвых за рулем.

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харьк.обл.

Винесли 921 постанову, з яких 821 за порушення ПДД, склали 27 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у стані сп’яніння

В дальнейшем, говорит Дмитрий Гайдук, собранные материалы будут переданы в суд.