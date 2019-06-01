Не справился с управлением: пьяный водитель съехал в водоем и утонул

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о трагедии в поселке Синьок Купянского района поступило в полицию 31 мая в 13:57.

36-летний житель Купянска, переезжая через мост на автомобиле, не справился с управлением и съехал в водоем. Мужчина не смог самостоятельно выбраться из салона автомобиля и утонул. Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой «несчастный случай».