Не успела проскочить. На проспекте Героев Сталинграда трамвай сбил школьницу

08 апреля 2019 г. 20:14
Автор: Светлана Еченина
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Проспект Героев Сталинграда, остановка общественного транспорта. Накануне  тут трамвай сбил школьницу. Все случилось на глазах у Татьяны. Как оказалось, женщина еще и живет в соседнем подъезде с семьей пострадавшей девочки

Татьяна, свидетель происшествия

Шла компания молодых друзей, она с друзьями. Очень хорошая девочка, хорошая мама с семьи хорошей. Ну,  вот все остановились, она решила, что успеет перебежать…

А вот Надежда о происшествии узнала сегодня утром, когда пришла на работу.

Надежда, продавец

Ну, девочка сама виновата, подскочила под трамвай - Скажите, пожалуйста, часто здесь такие происшествия бывают? - Нет, нет, слава Богу, нет, не часто

Пострадавшую в бессознательном состоянии и с травмой головы доставили в больницу скорой и неотложной помощи

За даними правоохоронців, дівчина вискочила на рейки перед трамваєм, що їхав на зелений сигнал світлофора. Водій застосував екстрене гальмування. Втім, таки, зачепив школярку. А ось свідки пригоди розповідають,  трамвай протягнув постраждалу ще кілька метрів

Сейчас полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства в отношении нарушения правил безопасности дорожного движения.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось  сегодня около 8 часов утра. Вблизи поселка Васищево столкнулись сразу четыре авто - Mercedes, КрАЗ, Suzuki Vitara и ВАЗ 2108. По данным правоохранителей, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108, выполняя обгон, столкнулся со встречным автомобилем Toyota и автомобилем Suzuki, который он пытался обогнать. От удара ВАЗ вылетел на автомобили КрАЗ и Mercedes, которые стояли  на обочине и перевернулся. В результате происшествия юношу с многочисленными травмами в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение больницы скорой и неотложной помощи.

 

Видео: 

Не успела проскочить. На проспекте Героев Сталинграда трамвай сбил школьницу -08.04.2019

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