Не уступил дорогу спецтранспорту. Подробности ДТП со "скорой" в Харькове

Трехлетнего мальчика в сопровождении мамы, медики транспортировали из 17-й больницы по Московскому проспекту в 16-ю, на ХТЗ. По словам очевидцев, машина скорой помощи следовала с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маяками. Однако их не увидел и не услышал водитель Volvo, который не уступил дорогу спецавтомобилю Peugeot.

Олег Никоненко, старший инспектор УПД ГУНП в Харьковской области

В районе перекрестка проспекта Московского и улицы Энергетической произошло столкновение скорой помощи и автомобиля Volvo. В результате автомобиль скорой помощи перевернулся. Есть 6 пострадавших, водитель скорой-1953 года рождения, врач 60 лет, фельдшер 58-и лет, а также 33-летняя мама и трехлетний ребенок, а также водитель Volvo. Травмы приблизительно у всех одинаковые - ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы

Теперь к диагнозу малыша - воспаление легких, прибавились еще ссадины и ушибы. Но, как сообщили в полиции - состояние всех пострадавших, в том числе и ребенка, удовлетворительное. Сейчас все обстоятельства этого ДТП устанавливаются.